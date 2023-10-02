Иран и Ирак провели переговоры по вопросам безопасности

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян провел переговоры с советником по национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи в Тегеране, передает Day.Az.

Ахмадиян заявил, что двустороннее соглашение как гарантия безопасности границ двух стран является рациональной и правильной дорожной картой, открывающей путь к устранению факторов опасности в регионе Западной Азии. Ахмадиян отметил, что обе стороны обладают многочисленными возможностями для улучшения всестороннего сотрудничества.

Аль-Араджи, со своей стороны, подчеркнул, что иракское правительство полно решимости выполнять соглашение о взаимной безопасности.