В Казахстане вновь введут запрет на вывоз угля

Запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом будет продлен в ноябре еще на полгода для стабильного прохождения периода отопительного сезона, передает Day.Az.

Мера предпринята для обеспечения углем население и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.

В мае власти Казахстана сроком на полгода вводили запрет на вывоз с территории республики угля автомобильным транспортом, а позже, в августе, было принято решение ограничить вывоз угля и железнодорожным транспортом.