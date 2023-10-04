https://news.day.az/world/1603541.html В Казахстане вновь введут запрет на вывоз угля
В Казахстане вновь введут запрет на вывоз угля
Запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом будет продлен в ноябре еще на полгода для стабильного прохождения периода отопительного сезона, передает Day.Az.
Мера предпринята для обеспечения углем население и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.
В мае власти Казахстана сроком на полгода вводили запрет на вывоз с территории республики угля автомобильным транспортом, а позже, в августе, было принято решение ограничить вывоз угля и железнодорожным транспортом.
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