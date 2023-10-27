Кейт Миддлтон собралась нарушить тысячелетнюю традицию

Кейт Миддлтон - супругу принца Уэльского Уильяма и будущую королеву Великобритании - заподозрили в желании нарушить тысячелетнюю традицию. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на News.com.au.

По информации близких ко двору источников, Кейт Миддлтон хочет, чтобы ее старший сын Джордж Александр Луи - принц Уэльский, будущий король Георг V - получил образование в публичной школе, где мальчики и девочки учатся вместе. Инсайдеры утверждают, что супруга принца Уильяма собралась отправить сына в колледж Марлборо в Уилтшире, который окончила сама.

На это якобы указывает то, что будущая королева посетила свою альма-матер в конце октября вместе с 10-летним принцем Джорджем. "Вот-вот может произойти историческое событие, и случится оно благодаря одному обстоятельству - девочкам. Джордж может стать первым монархом со времен восшествия на престол Этельстана

в 924 году, который получит образование в разнополой среде", - заявила эксперт по королевской семье Даниэла Элсер.