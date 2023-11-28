США угрожают турецкому бизнесу санкциями из-за России

США угрожают Турции в связи с ее торговлей с Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом изданию Aydınlık сообщил высокопоставленный источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK), .

"США пишут огромное письмо, а под ним написано: "Следуйте этим правилам". Это угроза. Пишут, что сегодня с вами ничего не случится, но вы никогда не знаете, что произойдет в будущем... Говорят, что, если вы используете наши системы, наше программное обеспечение, продукты, если у вас есть торговля со мной, мы вас поймаем", - цитирует издание источник.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, США обеспокоены отказом Турции присоединиться к санкциям Штатов в отношении российских судов и авиалиний. Более того, они грозят санкциями турецким компаниям.

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