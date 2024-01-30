Москва осудила осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Российская Федерация осуждает осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в письменном заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Представитель МИД России решительно осудила акт вандализма в отношении памятника детям блокадного Ленинграда.

"С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь", - говорится в заявлении.

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