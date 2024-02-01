Хуситы атаковали корабль в Красном море

Йеменские мятежники-хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море, ракеты взорвались неподалеку от судна, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на официальное лицо из США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил на условиях анонимности, что ракеты в четверг запустили в сторону судна Koi, которое идет под флагом Либерии. При этом представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявлял об атаке на Koi в среду вечером.

Атака произошла к западу от йеменского портового города Ходейда, который находится под контролем хуситов, отметили в четверг в Управлении морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO). Судно и экипаж не пострадали.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

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