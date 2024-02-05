Взрыв с обрушением в Ереване

В районе Эребуни в Ереване прогремел взрыв с обрушением, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что, по предварительным данным, было разрушено два здания по адресу Нор-Ареш, 34. Пользователи соцсетей утверждают, что взрыв мог произойти в пекарне.

В МВД также отметили, что под завалами в настоящий момент могут находиться два человека.

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