Мощный взрыв в Индии привел к колоссальным разрушениям

В индийском штате Мадхья-Прадеш горит завод по производству пиротехники, несколько десятков человек получили ранения, 11 рабочих спасти не удалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает портал News 18.

По данным индейских СМИ на месте происшествия в населенном пункте Байрагарх работает более 50 машин скорой помощи и 400 пожарных и спасателей.

За возгоранием последовали несколько взрывов, разрушено 60 ближайших домов, из еще ста были эвакуированы жильцы, пострадали участники дорожного движения.

Последствия взрывов ощущались в радиусе 15 км вокруг предприятия. По заявлениям властей, завод по производству пиротехники работал нелегально.

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