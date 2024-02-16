Армия Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

Израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета The Times of Israel.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что истребители атаковали здание, используемое в военных целях, в городе Кантара, в результате были "ликвидированы несколько террористов".

Отмечается, что ударам также подвергалась другая военная инфраструктура, расположенная рядом с Кантарой.

Согласно заявлению "Хезболлы", два бойца движения погибли во время израильской атаки. Кроме того, погибли еще три члена другого шиитского движения - "Амаль".

Кроме того, серию широкомасштабных авиаударов ЦАХАЛ нанес в секторе Газа. Истребители поразили оперативный штаб ХАМАС и объекты инфраструктуры группировки в анклаве. Израильские силы отчитались о ликвидации десятков боевиков за последние сутки. Бои продолжаются как на юге, так и в центральной части сектора Газа.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!