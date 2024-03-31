Беспилотники "Хезболла" атаковали штаб израильской бригады

Беспилотные летательные аппараты, запущенные с юга Ливана бойцами шиитской милиции "Хезболла", атаковали штаб израильской бригады в Западной Галилее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

"Беспилотники нанесли удары по штабу и казарме израильской бригады, которая дислоцируется в поселении Яара в Западной Галилее, - отмечается в тексте. - В результате прямого попадания в рядах противника имеются потери".

Ранее шиитские бойцы обстреляли из минометных установок и артиллерийских орудий окрестности населенных пунктов Адамит, Рагеб и Хирбет-Маер. Ракеты большого калибра Burkan были выпущены по позициям израильских войск на высотах Кфар-Шуба и Шебаа, где в результате повреждена радиолокационная станция.

Как указывается в заявлении "Хезболла", операции против вражеских сил проведены "в поддержку палестинского сопротивления, которое отражает израильскую агрессию в секторе Газа".

Артиллерия израильской армии в ответ нанесла удары по окрестностям поселков Тейр-Харфа, Хамамис, Эд-Духейра, Эль-Хиям и Ярин. По сведениям местных властей, в ряде мест разрушены дома, покинутые жителями из-за военных действий.

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