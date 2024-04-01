Новое правительство Палестины приняло присягу

Новое правительство Палестины под руководством Мухаммеда Мустафы приняло присягу и официально вступило в должность, сообщают палестинские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, церемония прошла в Рамалле, административном центре Палестинской национальной администрации (ПНА), при участии президента Махмуда Аббаса. Глава ПНА назвал важными задачами нового кабинета обеспечение гуманитарной помощи жителям Газы, поддержку перемещенных лиц в их стремлении вернуться в родные места и полноценную реконструкцию анклава.

Аббас отметил, что Организация освобождения Палестины является "единственным законным представителем палестинского народа" и только она может защищать его интересы в политической сфере, включая вопросы заключения перемирия с Израилем.

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