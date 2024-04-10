США и ЕС не придут и не решат проблемы Армении.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя итоги Брюссельской встречи.

"У нас искусственно или нет создаются ожидания, что какие-то союзники или родственники придут и решат наши проблемы. Нужно зафиксировать и закрепить то, что все наши проблемы должны решать мы сами", - сказал он.

Отметим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель, вице-президент ЕС Жозеп Боррель, государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава USAID Саманта Пауэр и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретились 5 апреля в Брюсселе.

Помимо прочего, по итогам встречи было заявлено, что ЕС выдвинет План устойчивости и роста Армении на период 2024-2027 годов стоимостью 270 миллионов евро.

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