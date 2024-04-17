Дания выделила Украине сотни миллионов долларов
Датское правительство согласовало выделение пакета помощи Украине на сумму 313 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Дании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В оборонном ведомстве заявили, что из выделенных средств порядка 200 миллионов крон (28,5 миллиона долларов) пойдут на развитие украинского военно-промышленного комплекса. Остальная часть суммы будет потрачена на закупку и производство дронов, боеприпасов, комплектующих ракет, а также на перевооружение Военно-морских сил Украины.
Отмечается, что в течение пяти лет Копенгаген намерен выделить Киеву 41,4 миллиарда крон (5,9 миллиарда долларов), 3,29 миллиарда долларов из которых пойдут в резерв фонда "Украина".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре