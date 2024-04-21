Южная Корея выразила протест Японии

Республика Корея сожалеет из-за того, что премьер-министр Японии Фумио Кисида отправил подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом заявили в южнокорейском министерстве иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство выражает разочарование и сожаление из-за того, что представители руководства Японии снова направили подношение или посетили храм Ясукуни, который прославляет агрессивные войны прошлого Японии и увековечивает имена военных преступников", - заявили в Сеуле.

"Призываем ответственные лица Японии объективно смотреть на историю, продемонстрировать попытки рефлексии о прошлом и искреннее раскаяние посредством действий. Это будет важной основой для развития двусторонних отношений, ориентированных на будущее", - отмечено в заявлении официального представителя ведомства.

Кисида направил подношение расположенному в Токио синтоистскому храму Ясукуни. Он отправил украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки. Министр по восстановлению экономики Ёситака Синдо в свою очередь посетил храм лично.

Последний раз премьер Японии посещал храм Ясукуни в декабре 2013 года - тогда это сделал Синдзо Абэ, что вызвало критику в странах Азии, в первую очередь в Китае и Южной Корее. В храме хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне.