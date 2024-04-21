Турция и Ирак подпишут более 20 соглашений

Турция и Ирак предварительно согласовали более 20 соглашений, которые будут подписаны в ходе завтрашнего визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в эту страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, цель предстоящего визита состоит том, чтобы отношения двух стран способствовали региональной стабильности, процветанию и развитию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!