Глава Генштаба армии Израиля одобрил планы "продолжения войны"

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы "продолжения войны" на южном направлении. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Халеви провел в штабе Южного командования совещание, посвященное "оценке ситуации и утверждению планов продолжения войны". Участие в нем принял начальник Южного командования генерал-майор Ярон Финкельман и другие офицеры командного состава, проинформировали в пресс-службе.

Других подробностей по итогам этого совещания армия не привела.

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