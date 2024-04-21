https://news.day.az/world/1653927.html Глава Генштаба армии Израиля одобрил планы "продолжения войны"
Глава Генштаба армии Израиля одобрил планы "продолжения войны"
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы "продолжения войны" на южном направлении. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Халеви провел в штабе Южного командования совещание, посвященное "оценке ситуации и утверждению планов продолжения войны". Участие в нем принял начальник Южного командования генерал-майор Ярон Финкельман и другие офицеры командного состава, проинформировали в пресс-службе.
Других подробностей по итогам этого совещания армия не привела.
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