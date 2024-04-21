В Иране пригрозили гегемонистским режимам решительным ответом

Гегемонистские режимы во главе с Израилем получат жесткий и решительный ответ, если они пересекут красные линии и проявят агрессию по отношению к Ирану. Об этом заявил начальник штаба и заместитель главнокомандующего армией Ирана по вопросам координации, экс-командующий военно-морскими силами республики Хабиболла Сайяри, чьи слова приводит агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"И на любые тщетные попытки проявить агрессию по отношению к границам территории Исламской Республики последует <...> ответ решительный, жесткий и заставляющий пожалеть", - подчеркнул Сайяри.

Он также отметил, что благодаря сотрудничеству иранской армии и Корпуса стражей исламской революции гегемонистские режимы "наемников и преступников" оказались в полном отчаянии.

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