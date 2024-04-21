Дорога Армения-Иран заблокирована

Селевые потоки сошли на 234-м километре межгосударственной дороги М2 Армения-Иран. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Дорожный департамент.

В результате дорожный участок Лцен-Татев оказался заблокированным.

Отмечается, что движение закрыто для всех типов транспортных средств в обоих направлениях.

В настоящее время ведутся работы по расчистке участка и восстановлению движения.

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