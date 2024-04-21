https://news.day.az/world/1653931.html Дорога Армения-Иран заблокирована - ВИДЕО
Дорога Армения-Иран заблокирована - ВИДЕО
Селевые потоки сошли на 234-м километре межгосударственной дороги М2 Армения-Иран. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Дорожный департамент.
В результате дорожный участок Лцен-Татев оказался заблокированным.
Отмечается, что движение закрыто для всех типов транспортных средств в обоих направлениях.
В настоящее время ведутся работы по расчистке участка и восстановлению движения.
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