Протестующие жители Тавушской области Армении не собираются расходиться и проведут ночь под открытым небом, продолжая блокировать участок Воскепар-Киранц межгосударственной трассы М6. Об этом армянским СМИ сообщила депутат парламента от фракции "Айастан" Кристине Варданян, передает Day.Az.

"Сейчас я нахожусь в Тавушской области. Граждане готовятся ночевать прямо тут, на дороге. Есть информация о скоплениях сил полиции, о том, что они попытаются открыть дорогу, но граждане, несмотря на это, остаются на местах, разжигают костры", - сказала Варданян.

По ее словам, гражданам обещали завтра прояснить ситуацию.

Варданян отметила, что вместе с ней в Тавушской области сейчас находятся депутаты парламента от фракции "Айастан" Мгер Саакян, Гарник Даниелян, Арман Казарян, Ашот Симонян и Ишхан Сагателян.

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