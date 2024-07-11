В Лондоне заявили, что Британия станет ведущей силой НАТО в Европе

Новый глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили считает, что Великобритания будет ведущей силой НАТО в Европе при правительстве лейбористов, пришедшем к власти в стране на прошлой неделе по итогам парламентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кого бы ни избрали в Белый дом, мы должны признать, что американские приоритеты, по всей видимости, сместятся в Индо-Тихоокеанский регион. В связи с этим европейские члены НАТО должны взять на себя больше тяжелой работы, а отчасти и роль лидера, которую традиционно возлагали на американцев, - заявил Хили, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне. - Поэтому в ходе саммита [премьер-министр] Кир Стармер возьмет на себя обязательство гарантировать, что при новом правительстве Соединенное Королевство будет ведущим государством НАТО в Европе".

Хили также подчеркнул, что "любая оценка растущих угроз", "а также глобальная нестабильность говорят о том, что странам НАТО понадобится [тратить на оборону] больше 2%" от своих ВВП. Правительство Стармера обязалось увеличить долю оборонных расходов с текущих 2,3% от ВВП королевства до 2,5%, однако не называет конкретных сроков.

Как отмечает газета The Guardian, среди европейских членов НАТО Великобритания традиционно лидирует по абсолютным объемам расходов на оборону. В 2023 году королевство направило на оборонные нужды $77 млрд, Германия - $73,1 млрд, а Франция - $59,3 млрд. При этом из-за изменения политики ФРГ в сфере обороны в следующем году она может обогнать Великобританию по этому показателю, доведя расходы до $97,7 млрд по сравнению с запланированными Великобританией $82,1 млрд.

Несмотря на высокий уровень расходов, который в значительной мере связан с программой замены подводных стратегических ракетоносцев Великобритании, британские и иностранные эксперты указывают на значительное снижение военного потенциала страны. Как заявил на этой неделе экс-глава Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс, ВС королевства в своем текущем состоянии не смогут продержаться больше месяца даже в относительно небольшом конфликте.

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