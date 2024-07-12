В Польши разбился военный самолет

Учебно-тренировочный самолет M-346 Bielik (польская версия итальянского самолета Aermacchi M-346) разбился на аэродроме в городе Гдыне на севере Польши. Об этом сообщило объединенное командование вооруженных сил республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня на аэродроме в Гдыне в ходе учебно-тренировочного полета самолет M-346 Bielik ударился об плиту [посадочной полосы] аэродрома. Идет спасательная операция", - говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter). Данных о пострадавших нет.

Согласно телеканалу TVP Info, в кабине находился один пилот. По предварительным данным, ему удалось катапультироваться.

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