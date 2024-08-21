Трамп готовит США к переговорам с Россией

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может быть готов к переговорам с Россией о контроле над вооружениями после усиления позиций своей страны, включая создание новой системы противоракетной обороны (ПРО).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом старший советник его избирательного штаба Брайан Хьюз.

"Что касается вооружений, [бывший] президент Трамп верит в достижение мира с позиции силы, - сказал он, отвечая на вопрос о том, заинтересован ли кандидат в президенты от республиканцев в новых договоренностях с Россией в сфере контроля над вооружениями. - Он часто заявляет, что одна из самых важных вещей для усиления государства - это создание системы противоракетной обороны, о которой говорят на протяжении десятилетий. Сделать это таким образом, чтобы она защищала американцев. Чтобы она была построена в нашей стране и сделала нас сильнее". "Когда позиции [США] в мире усилятся, можно начать проводить оценки численных показателей вооружений, о которых вы говорите. Но нельзя начинать обсуждение этого сегодня, когда Америка в такой слабой позиции", - добавил Хьюз.

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