Соглашение о прекращении огня в Газе оказалось под угрозой срыва

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС находится под угрозой срыва, и альтернативы ему пока нет. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По их словам, последний проект договоренностей является наиболее сильным на сегодняшний день, поскольку учитывает требования как ХАМАС, так и Израиля. Однако публичные заявления палестинского движения о том, что оно не примет сделку на нынешних условиях, усиливают опасения провала инициативы.

Politico отмечает, что если участникам переговоров не удастся прийти к согласию на этой неделе в Каире, у них может не остаться вариантов, к которым сейчас можно прибегнуть для установления режима прекращения огня. Это в свою очередь может повлечь за собой эскалацию в отношениях Израиля с Ираном и ливанской шиитской партией "Хезболлах" вплоть до прямого военного противостояния.

"Мы не знаем, хочет ли [лидер ХАМАС Яхья] Синвар этой сделки. Но если мы не заключим ее, существует вероятность, что Иран нападет [на Израиль], а это выведет эскалацию на уровень полномасштабной конфронтации", - заявил один из чиновников, знакомых с ходом переговоров.

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