В Иране утвердили новый кабинет министров
21 августа парламент Ирана на голосовании почти полностью утвердил представленный иранским президентом Масудом Пезешкианом состав нового кабинета министров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mehr News Agency, "Иранский меджлис одобрил все кандидатуры в новый кабинет министров", - отмечает агентство.
Главой МИД Ирана стал Аббас Арагчи, набрав 244 голоса. Министром экономики назначен бывший руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати. Мохсен Пакнежад утвержден министром нефти.
Накануне президент Ирана выразил надежду, что парламент одобрит всех предложенных им министров.
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