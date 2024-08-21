Мир стоит на грани ядерной угрозы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен серьезным риском применения ядерного оружия.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о секретном стратегическом плане США, который указывает на необходимость сдерживания Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен высоким риском применения ядерного оружия", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что в ООН подчеркивают важность "диалога и дипломатии для устранения ядерной угрозы".

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