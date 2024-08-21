https://news.day.az/world/1683327.html Мир стоит на грани ядерной угрозы - ООН бьет тревогу
Мир стоит на грани ядерной угрозы - ООН бьет тревогу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен серьезным риском применения ядерного оружия.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о секретном стратегическом плане США, который указывает на необходимость сдерживания Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Генеральный секретарь очень обеспокоен высоким риском применения ядерного оружия", - сказал он.
Дюжаррик отметил, что в ООН подчеркивают важность "диалога и дипломатии для устранения ядерной угрозы".
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