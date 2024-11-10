Сняты ограничения на работу аэропортов Москвы - ОБНОВЛЕНО
13:35
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.
"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы.
11:42
Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы, введены ограничения. Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:45 мск 10 ноября временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
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