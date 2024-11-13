https://news.day.az/world/1706660.html Мвадебный автобус в Пакистане сорвался в реку По меньшей мере 16 человек погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным телеканала Dawn, невеста была найдена живой, она получила травмы и находится в настоящее время в больнице.
Мвадебный автобус в Пакистане сорвался в реку
По меньшей мере 16 человек погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным телеканала Dawn, невеста была найдена живой, она получила травмы и находится в настоящее время в больнице.
Всего в автобусе находилось 23 человека, они в составе свадебной процессии направлялись в район Чаквал в Пенджабе.
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