В Финляндии исключили открытие границ с Россией

Министр внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен исключила открытие границ с Россией. Об этом она заявила в интервью MTV3, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы ведомства, пока они остаются закрытыми, поскольку оценка угроз, связанная с наплывом беженцев, остается прежней.

"Существует высокий риск того, что деятельность [России] возобновится, если граница откроется, - добавила высокопоставленная чиновница. - На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы".