https://news.day.az/world/1706982.html В Финляндии исключили открытие границ с Россией Министр внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен исключила открытие границ с Россией. Об этом она заявила в интервью MTV3, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам главы ведомства, пока они остаются закрытыми, поскольку оценка угроз, связанная с наплывом беженцев, остается прежней.
В Финляндии исключили открытие границ с Россией
Министр внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен исключила открытие границ с Россией. Об этом она заявила в интервью MTV3, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам главы ведомства, пока они остаются закрытыми, поскольку оценка угроз, связанная с наплывом беженцев, остается прежней.
"Существует высокий риск того, что деятельность [России] возобновится, если граница откроется, - добавила высокопоставленная чиновница. - На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы".
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