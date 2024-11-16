На Филиппинах бушует мощный тайфун "Пепито"

Филиппины снова сталкиваются с природной катастрофой - мощным тайфуном "Ман-Йи" (местное название - "Пепито"), который угрожает восточным регионам страны, включая мегаполис Манила. Это шестой тайфун за последний месяц, нанесший ущерб пострадавшей от природных бедствий стране. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил властям экстренно подготовить запасы продовольствия и эвакуировать жителей уязвимых районов, передает Day.Az со ссылкой на daryo.uz.