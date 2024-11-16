https://news.day.az/world/1707947.html На Филиппинах бушует мощный тайфун "Пепито" - ВИДЕО Филиппины снова сталкиваются с природной катастрофой - мощным тайфуном "Ман-Йи" (местное название - "Пепито"), который угрожает восточным регионам страны, включая мегаполис Манила. Это шестой тайфун за последний месяц, нанесший ущерб пострадавшей от природных бедствий стране.
На Филиппинах бушует мощный тайфун "Пепито" - ВИДЕО
Филиппины снова сталкиваются с природной катастрофой - мощным тайфуном "Ман-Йи" (местное название - "Пепито"), который угрожает восточным регионам страны, включая мегаполис Манила. Это шестой тайфун за последний месяц, нанесший ущерб пострадавшей от природных бедствий стране. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил властям экстренно подготовить запасы продовольствия и эвакуировать жителей уязвимых районов, передает Day.Az со ссылкой на daryo.uz.
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