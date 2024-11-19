Глава ШАБАК встретился с руководителем разведки Турции

Директор израильской Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар посетил Турцию для встречи с руководителем Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, главы спецслужб обсудили усилия по возобновлению переговоров о прекращении огня в секторе Газа и возможность помощи в этом Анкары.

Ранее неназванный арабский чиновник сообщил The Times of Israel, что сейчас в Турции находятся представители руководства радикального палестинского движения ХАМАС.