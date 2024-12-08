Израильская армия разместила свои силы в буферной зоне Сирии

Подразделения израильской армии вошли в буферную зону на Голанских высотах на фоне событий в Сирии, которая отделяет контролируемые Израилем территории от Сирии.

Как сообщает Day.Az, пресс-служба армии Израиля сообщила о переброске войск в этот район.

Решение было принято после оценки ситуации в Сирии, включая проникновение вооруженных лиц в буферную зону. Армия обороны Израиля усилила присутствие в буферной зоне и в других стратегических местах для обеспечения безопасности израильских поселений на Голанах и защиты граждан Израиля.