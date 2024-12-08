https://news.day.az/world/1713716.html В Дамаске произошли два мощных взрыва Два мощных взрыва произошли в районе Меззе на западе Дамаска, как сообщает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Как передает Day.Az, по данным сирийского издания Al Watan, взрывы были слышны в этом районе, однако другие подробности о произошедшем пока не раскрыты.
В Дамаске произошли два мощных взрыва
Два мощных взрыва произошли в районе Меззе на западе Дамаска, как сообщает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
Как передает Day.Az, по данным сирийского издания Al Watan, взрывы были слышны в этом районе, однако другие подробности о произошедшем пока не раскрыты.
Информация о возможных жертвах и повреждениях не поступала, и причины взрывов остаются неизвестными. Ситуация в Дамаске продолжает оставаться напряжённой на фоне продолжающихся конфликтов и нестабильности в стране.
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