В Дамаске произошли два мощных взрыва

Два мощных взрыва произошли в районе Меззе на западе Дамаска, как сообщает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Как передает Day.Az, по данным сирийского издания Al Watan, взрывы были слышны в этом районе, однако другие подробности о произошедшем пока не раскрыты.

Информация о возможных жертвах и повреждениях не поступала, и причины взрывов остаются неизвестными. Ситуация в Дамаске продолжает оставаться напряжённой на фоне продолжающихся конфликтов и нестабильности в стране.