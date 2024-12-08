Трагическое ДТП в Анкаре
В Анкаре, столице Турции, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, водитель легкового автомобиля потерял управление на трассе Анкара-Чанкыры, что привело к переворачиванию машины.
Все пятеро погибших, по предварительным данным, были членами одной семьи. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, устанавливаются подробности случившегося, и проводятся необходимые следственные действия.
Трагедия подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и может послужить поводом для усиления контроля за безопасностью на дорогах.
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