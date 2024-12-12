Самолет рухнул на дорогу и раскололся на две части

Частный самолет совершил аварийную посадку на дороге в штате Техас, США, и попал на видео. Подробности инцидента сообщает издание The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Винтовой двухмоторный самолет Piper рухнул на улице города Виктория недалеко от здания средней школы. При посадке он столкнулся с тремя машинами и раскололся на две части.

В результате аварии четыре человека получили небольшие травмы, их госпитализировали. Известно, что на борту лайнера был только пилот, его состояние не раскрывается.

Полиция города и Федеральное агентство гражданской авиации США проводят расследование.