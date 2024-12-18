Еврокомиссия перевела Украине €4,1 млрд

Европейская комиссия (ЕК) перевела Киеву транш в размере €4,1 млрд из Фонда поддержки Украины, объем макрофинансового кредитования по этой линии достиг €16,1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ЕК уточнили, что решение о перечислении данных средств стало возможным после того, как Украина выполнила очередной пакет требований Брюсселя по "реформированию экономики" и внесению изменений в законодательство, в том числе по вопросам регулирования бизнеса, рынка труда, энергорынка и борьбы с коррупцией.

До конца 2027 года Европейский Фонд поддержки Украины предоставит Киеву до €50 млрд в виде грантов и кредитов. В Еврокомиссии уточнили, что поддержка Украины зависит от выполнения предварительно согласованных показателей реформ и инвестиций, одобренных Советом ЕС.