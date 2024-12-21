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Президент Египта открыл новую административную столицу и президентский дворец - ВИДЕО

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе саммита D-8 открыл новую административную столицу и президентский дворец, построенные в 45 километрах к востоку от Каира Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, строительство мегаполиса обошлось Египту в 45 миллиардов долларов.