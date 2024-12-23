https://news.day.az/world/1717682.html Эффектное взрывное извержение вулкана в Японии - ВИДЕО На видео эффектное взрывное извержение вулкана Сакурадзима в Японии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вулкан извергся сегодня утром, выбросив столб дыма на высоту более 3400 метров.
Эффектное взрывное извержение вулкана в Японии - ВИДЕО
На видео эффектное взрывное извержение вулкана Сакурадзима в Японии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вулкан извергся сегодня утром, выбросив столб дыма на высоту более 3400 метров.
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