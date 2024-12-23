Эффектное взрывное извержение вулкана в Японии

На видео эффектное взрывное извержение вулкана Сакурадзима в Японии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вулкан извергся сегодня утром, выбросив столб дыма на высоту более 3400 метров.