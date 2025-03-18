Согласится ли Россия на перемирие?

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что Россия даст согласие на 30-дневное прекращение огня в Украине.

"Они сделают это", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов пресс-пула Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание военной помощи Киеву.