Лондон изучает возможность отправки мигрантов в балканские страны

Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах", - говорится в материале издания.

Источники The Times сообщили, что Британия намерена обсудить с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией возможность депортации мигрантов. При этом, по словам источников, правительство исключает отправку просителей убежища в Руанду, несмотря на то, что предыдущее британское правительство активно продвигало план депортации нелегальных мигрантов в эту африканскую страну.

Кроме того, как сообщает издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заинтересован в сотрудничестве с другими европейскими странами, которые рассматривают возможность создания миграционных центров в третьих государствах. Согласно данным Times, Лондон планирует выплачивать принимающим странам компенсацию за каждого депортированного мигранта.