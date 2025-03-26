Кораблекрушение в Замбии

Как минимум 13 человек утонули, 6 спаслись после кораблекрушения на реке в Замбии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

По предварительным данным, инцидент произошел на севере страны в провинции Луапула. Судно перевернулось на реке Луэна из-за сильного течения. В нем были сельскохозяйственные рабочие, которые направлялись на работу на плантацию сахарного тростника в районе Кавамбва.

На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.