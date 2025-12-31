Босниец бросил работу в Германии и стал "викингом".

Как сообщает Day.Az, мужчина отказался от стабильного дохода за границей, чтобы следовать за мечтой и жить свободно. Сейчас он изготавливает и продает украшенные рунами топоры и другие сувениры.

"Я отказался от хорошего дохода в Германии, чтобы быть свободным. Свобода дорого обходится, но я ни за что от нее не откажусь. Изготовление топоров и сувениров для меня сравнимо с медитацией", - рассказал мужчина.

По словам боснийца, новая жизнь позволяет ему полностью погрузиться в ремесло и ощущать себя "настоящим викингом".