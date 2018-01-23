National Geographic показал все обложки журнала за 130 лет в одном видео - ВИДЕО

Популярное издание National Geographic в этом году отмечает свое 130-летие. В честь юбилея представители журнала решили показать все обложки издания за 130 лет, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Как пишет сайт Gizmodo, таймлапс-видео всех обложек издания появился на их Youtube-канале.

Как известно, первый номер NatGeo вышел еще в далеком 1888 году, и со временем можно увидеть, как у National Geographic менялось не только название, логотип и обложка, а позже - и содержание журнала.

С развитием печатных технологий мир увидел и роскошные изображения, а не только текст в публикациях. Эволюция печатных изданий National Geographic действительно впечатляет, поэтому предлагаем присоединиться и вам к просмотру видеоролика.

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