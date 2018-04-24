Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали миру новорожденного сына - ВИДЕО

24 апреля 2018 15:40

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру новорожденного малыша. Королевская семья вышла в свет, на руках герцогиня в этот момент держала второго сына, которого родила 23 апреля, передает Day.Az со ссылкой на vistanews.ru.

Кейт и Уильям сегодня показали миру новорожденного мальчика. Встретиться с представителями королевской семьи пришли сотни журналистов. Они все пытались заснять лицо наследника на английский престол, однако Кейт этого не позволила, прикрыв голову сына шапочкой.

Напомним, Кейт Миддлтон родила сегодня в больнице Святой Марии в Лондоне. Второй сын герцогини Кембриджской родился с весом 3,8 кг.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали миру новорожденного сына

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az