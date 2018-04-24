Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали миру новорожденного сына - ВИДЕО

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру новорожденного малыша. Королевская семья вышла в свет, на руках герцогиня в этот момент держала второго сына, которого родила 23 апреля, передает Day.Az со ссылкой на vistanews.ru.

Кейт и Уильям сегодня показали миру новорожденного мальчика. Встретиться с представителями королевской семьи пришли сотни журналистов. Они все пытались заснять лицо наследника на английский престол, однако Кейт этого не позволила, прикрыв голову сына шапочкой.

Напомним, Кейт Миддлтон родила сегодня в больнице Святой Марии в Лондоне. Второй сын герцогини Кембриджской родился с весом 3,8 кг.

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