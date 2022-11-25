Новый компактный кроссовер Hongqi HS3

В интернете опубликовали шпионские фотографии компактного кроссовера HS3 от китайского бренда Hongqi. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina. По данным интернет-портала, "шпионам" также удалось сфотографировать интерьер новинки.

Габариты автомобиля могут немного отличаться от его электрической версии (4490×1874×1613 мм при колесной базе в 2750 мм). Как сообщает СМИ, новый кроссовер выглядит больше своего "зеленого" брата.

Дизайн HS3 во многом является продолжением традиций моделей Hongqi. Кроссовер получил характерную массивную решетку радиатора, которую представители компании называют spectacular waterfall ("впечатляющий водопад"), дверные ручки, пару тонких ходовых огней, а также десятиспицевые колеса. Помимо этого, производитель добавил спортивный спойлер и датчики на крыше.

Салон кроссовера оснащен мультимедийным экраном диагональю 12,6 дюйма. Такой же дисплей установлен в седане H5. Также на снимках заметно рулевое колесо D-образной формы, моностабильный селектор передач, подстаканники и физические кнопки.

Официальную цену и даты, когда HS3 будет представлен на рынке, Hongqi пока не объявила. По неподтвержденным данным, полностью автомобиль рассекретят в 2023 году.