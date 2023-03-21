В Казахстане разработают национальный электромобиль

В Казахстане хотят наладить производство национальных автомобилей. Пока разработками занимается небольшой стартап Qoshcar Automotive, который состоит всего из шести человек. Из них только трое родились в Казахстане. Остальные трое - россияне. Они не первый год работают в автомобильной сфере и уже заработали громкие имена в автомобильном дизайне. Главная цель стартапа - разработать уникальные электромобили и гибриды и запустить производство на собственной площадке в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Основатель проекта - Ильяс Жоламан - рассказал, что проект был запущен еще в апреле 2022 года, и всю команду он собирал самостоятельно. Условия, на которых он уговорил именитых дизайнеров присоединиться к стартапу, не раскрываются. Ильяс ранее никогда не работал в автомобилестроении - он занимался продажей премиальных машин и недвижимости в Казахстане.

Главная цель проекта - создать уникальный и современный электромобиль или автомобиль с гибридной силовой установкой. Стоить новинка, по задумке автора проекта, должна около 100 тысяч долларов. Выпускать их будут на собственном предприятии, которое построят с нуля. Предварительно Жоламан рассчитывает, что новый завод сможет производить по четыре тысячи автомобилей в год.