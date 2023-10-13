Массовый угон дорогих машин из автосалона в США

В США камеры видеонаблюдения засняли, как злоумышленники угнали из местного дилерского центра сразу четыре автомобиля общей стоимостью около $380 тыс. (почти 38 млн руб.).

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, инцидент произошел в городе Южный Виндзор (Коннектикут, США). Как сообщает Carscoops, злоумышленники проникли в автосалон ночью, разбив стекло. Завладев брелоками, преступники угнали Ram 1500 TRX 2022 года, Dodge Charger 2022 года, Porsche 911 GT3 RS 2015 года и GMC Terrain 2022 года. Причем последнюю машину злоумышленники использовали в качестве тарана, чтобы выбить ворота и покинуть дилерский центр.

"Мы вложили в охранные системы десятки тысяч долларов. Однако все это оказалось бесполезным", - пожаловался владелец торговой компании. Он добавил, что это уже не первая кража машин из их автосалона.

По данным полицейских, массовый угон автомобилей произошел около часа ночи 11 октября. Благодаря устройствам слежения удалось выяснить, что примерно к 4:00 утра одна из угнанных машин добралась до Нью-Йорка. Дальше следы автомобилей теряются. Полиция продолжает расследование. Пока никто не задержан.