Samsung выпустит твердотельные батареи для автомобилей

Корпорация Samsung запланировала выпуск аккумуляторов нового типа для электромобилей. Об этом сообщает издание The Register, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разработкой и производством тяговых батарей займется подразделение SDI. Фирма наладит выпуск твердотельных аккумуляторов к 2027 году. Сообщается, что батареи будут иметь плотность энергии 900 ватт-часов на литр, что позволит использовать их в электрокарах.

В SDI отметили, что твердотельные аккумуляторы более надежные и безопасные, чем обычные литий-ионные батареи. В частности, они дольше сохраняют энергоэффективность и не загораются при незначительных повреждениях. В планах подразделения Samsung разработать аккумулятор, который мог бы заряжаться на 80 процентов за девять минут и иметь срок службы около 20 лет.

Представители корпорации не стали раскрывать подробные характеристики тяговых батарей. В компании лишь отметили, что будут наращивать производство в зависимости от спроса производителей электрокаров.

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