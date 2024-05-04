Представлен самый мощный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания

Ferrari представила свой новый спортивный автомобиль - Ferrari 12Cilindri, и он сильно отличается от многих суперкаров и гиперкаров, представленных в последнее время. Главным образом тем, что тут нет ни тяговой батареи, ни электромотора, приводящего колеса, и нет даже турбины, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

"Сердце" Ferrari 12Cilindri - 6,5-литровый атмосферный мотор V12, ведущий свою историю от двигателя F140, которому уже больше 20 лет. Обозначение новой силовой установки - F140HD.

Турбины нет, но впрыск непосредственный. У двигателя сухой картер и масляный насос переменной производительности. Шатуны титановые, а коленвал и поршни - облегченные. Максимальная мощность составляет 830 л.с., причем достигается она при 9250 об/мин. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ferrari 12Cilindri представлен двумя вариантами кузова: купе и спайдер (со стеклянной крышей). Габариты у них одинаковые (4733 х 2176 х 1292 мм, колесная база - 2700 мм), но масса несколько разнится: 1560 кг у купе и 1620 кг у родстера. Купе разгонятся до 100 км/ч за 2,9 с, до 200 км/ч - за 7,9 с, спайдер - за 2,95 с и 8,2 с соответственно.

Интерьер оформлен в духе электрического кроссовера Ferrari Purosangue. Ferrari 12Cilindri получил полноуправляемое шасси со всеми передовыми системами, которые реализованы в других Ferrari. Колеса - 275/35ZR21 спереди и 315/35ZR21 сзади. На выбор предлагаются покрышки Michelin Pilot Sport S 5 и Goodyear Eagle F1 Supersport.

Стоимость купе составляет 423 тыс. долларов, спайдера - 466 тыс. долларов. Продажи стартуют в четвертом квартале текущего года.