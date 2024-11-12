Toyota готова к серийному производству шоу-кара Land Cruiser Rox

Toyota может запустить в серию шоу-кар Land Cruiser Rox. Это внедорожник, сочетающий в себе пикап и кабриолет на базе Prado. Необычный автомобиль подготовило североамериканское подразделение японской компании для тюнинг-шоу SEMA. По мнению специалистов, уровень проработки концепта позволяет поставить машину на конвейер в ближайшее время. Однако решение о выпуске автомобиля на массовый рынок руководство Toyota примет, основываясь на реакции посетителей выставки, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

При создании Land Cruiser Rox инженеры использовали около половины оригинальных компонентов, созданных конкретно под шоу-кар. Специалисты заменили жесткую крышу внедорожника сдвижным мягким верхом, установили грузовую платформу с дополнительными сиденьями и подвесом для "запаски", а также лишили двери остекления и разместили между кузовом и салоном подвижную перегородку.

В конструкции подвески тюнеры использовали новые алюминиевые рычаги, которые позволили расширить колею на 200 миллиметров. В то же время компоненты, разработанные подразделением Toyota Racing Development, увеличили клиренс на сто миллиметров. Салон внедорожника выполнили из натуральной кожи.

Разработчики называют Rox современной вариацией классического Land Cruiser. Благодаря высокому уровню проработки компонентов, который включал в себя даже разработку оснастки для изготовления разных деталей, Toyota может уже в ближайшее время запустить серийное производство шоу-кара.