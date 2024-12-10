Hyundai рассекретил Palisade нового поколения

Hyundai Palisade сменил поколение и получил полностью новую внешность. Со дня дебюта флагманского кроссовера Hyundai прошло уже шесть лет, и он готов к первой смене генерации. Как в Hyundai и обещали, он изменился не менее радикально, чем "младший" Santa Fe. Palisade согласно трендам получил более угловатый кузов, многоспицевые колесные диски и замысловатую оптику, напоминающую о "пиксельном" мотиве электрической линейки Ioniq. О технике информации пока нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Вероятно, горизонтальные "штрихи" на передке Palisade - это светодиодные дневные ходовые огни, а основные блоки фар размещены между ними и решеткой радиатора. Также освещенная полоса видна в верхней части решетки. ДХО сзади вторят фонари, выполненные в том же стиле, но с шестью полосками вместо пяти.

Судя по укороченному переднему свесу, "второй" Palisade отличится еще более внушительной колесной базой. У предшественника она равна 2,9 метра. Крыша по-прежнему двухсекционная: вероятно, такая будет положена дорогим комплектациям кроссовера.

Салон тоже кардинально изменен. Два 12,3-дюймовых экрана теперь встроены в переднюю панель округлой формы, которой вторит оформление широкого центрального тоннеля. Последний, к слову, лишился селектора коробки передач: его перенесли на рулевую колонку, освободив место для отсека для беспроводной зарядки и портов USB-C. Hyundai, недавно признавший, что клиентам надоело обилие сенсорных экранов, оставил в строю физические кнопки для управления климат-контролем и прочими функциями.

Центральный подлокотник можно поднять, чтобы создать еще одно место: таким образом, Palisade сможет перевозить до девяти человек. Эмблема Hyundai на руле, позаимствованном у Santa Fe, заменена на четыре точки, обозначающие литеру H в азбуке Морзе. Также новинке достались круглые дверные ручки и мягкая атмосферная подсветка.

Информации о "начинке" кроссовера пока нет, но уже известно, что в гамме Palisade должна появиться гибридная силовая установка. Подробности Hyundai раскроет в ближайшие недели.